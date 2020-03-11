لاول مرة باكتوبر في ارقي كمبوند من صبوربالتقسيط علي 10 سنين

وحدتك في ارقي كمبوند من صبور في اكتوبر بالتقسيط علي 10 سنين بدون فوايد وبمقدم 10% الكمبوند كامل الخدمات والمرافق ومساحات تبدا من 120 م مساحات واسعة من الاند سكيب والاجونز الحق واحجز وحدتك واستفيد باول سعر للمشروع للتفاصيل كلمنا 01211411556