لاول مرة باكتوبر في ارقي كمبوند من صبوربالتقسيط علي 10 سنين

(للبيع)
|وحدتك في ارقي كمبوند من صبور في اكتوبر بالتقسيط علي 10 سنين بدون فوايد وبمقدم 10% الكمبوند كامل الخدمات والمرافق ومساحات تبدا من 120 م مساحات واسعة من الاند سكيب والاجونز الحق واحجز وحدتك واستفيد باول سعر للمشروع للتفاصيل كلمنا 01211411556
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|هيام
|التليفون:
|01211411556
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|العنوان:
|6 اكتوبر- 6 اكتوبر
6 أكتوبر - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|180,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|11/3/2020
|رقم الإعلان:
|2055815
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