لان عائلتك تستاهل الأفضل بالتنظيف و من اجل راحتك اخترنا امهر واسرع عاملات تنظيف بنظام اليومي 6 ساعات بتكلفة 25 دينار يشمل التوصيل اسبوعي و شهري مع مبيت بأسعار منافسة مدبرات منازل عاملات بخبرة عائلتك تستاهل الأفضل سارعوا بحجز عاملاتكم مع شركتنا 0785407409