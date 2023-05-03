لان عائلتك تستاهل الأفضل بالتنظيف و من اجل راحتك

(For Sale)

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Jordan (Amman) [ Change location ]

Ad Information
لان عائلتك تستاهل الأفضل بالتنظيف و من اجل راحتك اخترنا امهر واسرع عاملات تنظيف بنظام اليومي 6 ساعات بتكلفة 25 دينار يشمل التوصيل اسبوعي و شهري مع مبيت بأسعار منافسة مدبرات منازل عاملات بخبرة عائلتك تستاهل الأفضل سارعوا بحجز عاملاتكم مع شركتنا 0785407409
Contact The Advertiser:
Contact Name: سوفت كلين
Telephone: 0785407409

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Location: - عمان
Amman -

Jordan
Ad Information:
Price: 25 Dinar
Posting Date: 3/5/2023
Ad Number: 2181476
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Price
Posting Date
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(For Sale)

- in Amman Jordan

لاتفكر ولا تحتار مع مؤسسة سوفت كلين للتنظيف افضل خيار خدماتنا حصريه و بلا حدود بس مع سوفت كلين افضل .
Location:

Amman - Jordan

25 Dinar

3/5/2023
Ad Photo: بدون ما يكون في هم تنظيف بيتك اتركيه علينا - in Amman Jordan

بدون ما يكون في هم تنظيف بيتك اتركيه علينا

(For Sale)

- in Amman Jordan

بدون ما يكون في هم تنظيف بيتك اتركيه علينا تتميز العاملات في مكتب سوفت بالدقة والتفاني بالعمل مدبرا.
Location:

Amman - Jordan

25 Dinar

1/5/2023
Ad Photo: خدمة تنظيف وترتيب مميزة مع سوفت كلين موجودة - in Amman Jordan

خدمة تنظيف وترتيب مميزة مع سوفت كلين موجودة

(For Sale)

- in Amman Jordan

خدمة تنظيف وترتيب مميزة مع سوفت كلين موجودة التنظيف بتعبك و بدك ترتاحي ؟ الحل صار معنا بتوفرلك عام.
Location:

Amman - Jordan

25 Dinar

30/4/2023
Ad Photo: وفري وقتك و التنظيف اتركيه على عاملات سوفت كلين - in Amman Jordan

وفري وقتك و التنظيف اتركيه على عاملات سوفت كلين

(For Sale)

- in Amman Jordan

وفري وقتك و التنظيف اتركيه على عاملات سوفت كلين لدينا عاملات تنظيف و ترتيب و بنظام اليومي الك عاملات.
Location:

Amman - Jordan

25 Dinar

29/4/2023
Ad Photo: بنقدم كل خدماتنا بأفضل عاملات تنظيف لراحتك - in Amman Jordan

بنقدم كل خدماتنا بأفضل عاملات تنظيف لراحتك

(For Sale)

- in Amman Jordan

بنقدم كل خدماتنا بأفضل عاملات تنظيف لراحتك سوفت كلين لتوفير العاملات بنوفر الك عاملات للترتيب و التن.
Location:

Amman - Jordan

25 Dinar

29/4/2023
Ad Photo: خدماتنا تفوق توقعاتكم لدينا امهر عاملات يومي طوال الاسبوع - in Amman Jordan

خدماتنا تفوق توقعاتكم لدينا امهر عاملات يومي طوال الاسبوع

(For Rent)

- in Amman Jordan

خدماتنا تفوق توقعاتكم لدينا امهر عاملات يومي طوال الاسبوع سوفت كلين لتوفير العاملات للتنظيف والترتيب.
Location:

Amman - Jordan

25 Dinar

26/4/2023
Ad Photo: رجعنا من جديد بعاملات مدربين لتقديم افضل واسرع تنظيف - in Amman Jordan

رجعنا من جديد بعاملات مدربين لتقديم افضل واسرع تنظيف

(For Sale)

- in Amman Jordan

رجعنا من جديد بعاملات مدربين لتقديم افضل واسرع تنظيف عاملات بنظام اليومي بعمل ل 6 ساعات بكلفة 25 دين.
Location:

Amman - Jordan

25 Dinar

25/4/2023
Ad Photo: سوفت كلين لتوفير عاملات لنظافة بيتك وترتيبه - in Amman Jordan

سوفت كلين لتوفير عاملات لنظافة بيتك وترتيبه

(For Sale)

- in Amman Jordan

سوفت كلين لتوفير عاملات لنظافة بيتك وترتيبه عاملاتنا رح يريحوكي من تعب التنظيف لأنهم مدربين بشكل احت.
Location:

Amman - Jordan

25 Dinar

17/4/2023
Ad Photo: حياتك صارت كلها شغل وتنظيف؟ اتصلي فينا واطلبي عاملة عيشي راحة البال - in Amman Jordan

حياتك صارت كلها شغل وتنظيف؟ اتصلي فينا واطلبي عاملة عيشي راحة البال

(For Sale)

- in Amman Jordan

حياتك صارت كلها شغل وتنظيف؟ اتصلي فينا واطلبي عاملة عيشي راحة البال مع سوفت كلين لتوفير عاملات الترت.
Location:

Amman - Jordan

25 Dinar

13/4/2023
Ad Photo: نوفر من اجلكم افضل خدمة عاملات تنظيف طوال الاسبوع - in Amman Jordan

نوفر من اجلكم افضل خدمة عاملات تنظيف طوال الاسبوع

(For Sale)

- in Amman Jordan

نوفر من اجلكم افضل خدمة عاملات تنظيف طوال الاسبوع نظام يومي بعمل ل 6 ساعات بكلفة 25شامل التوصيل نوفر.
Location:

Amman - Jordan

25 Dollar

11/4/2023
Ad Photo: نوفر خدمة العمالة المنزلية للتنظيف والترتيب - in Amman Jordan

نوفر خدمة العمالة المنزلية للتنظيف والترتيب

(For Sale)

- in Amman Jordan

نوفر خدمة العمالة المنزلية للتنظيف والترتيب رضاكم مضمون وبأسعار في متناول الجميع لدينا الخبرة والكف.
Location:

Amman - Jordan

25 Dinar

8/4/2023
Ad Photo: بتدوري ع حد يساعدك ويخلصك من تعب وهم التنظيف ؟اتصلي فينا - in Amman Jordan

بتدوري ع حد يساعدك ويخلصك من تعب وهم التنظيف ؟اتصلي فينا

(For Sale)

- in Amman Jordan

بتدوري ع حد يساعدك ويخلصك من تعب وهم التنظيف ؟اتصلي فينا سوفت كلين بتوفر لكم عاملات بخبرة و اتقان ي.
Location:

Amman - Jordan

25 Dinar

8/4/2023
Ad Photo: بلش الشهر الفضيل و بلشت عجقة التعزيل بس معنا لا تاكل هم - in Amman Jordan

بلش الشهر الفضيل و بلشت عجقة التعزيل بس معنا لا تاكل هم

(For Sale)

- in Amman Jordan

بلش الشهر الفضيل و بلشت عجقة التعزيل بس معنا لا تاكل هم لا تفكر ولا تحتار مع "سوفت كلين" را.
Location:

Amman - Jordan

25 Dinar

2/4/2023
Ad Photo: نوفر عاملة لراحتك و بدون هم ووجع راس لتخلصي شغلك - in Amman Jordan

نوفر عاملة لراحتك و بدون هم ووجع راس لتخلصي شغلك

(For Sale)

- in Amman Jordan

نوفر عاملة لراحتك و بدون هم ووجع راس لتخلصي شغلك شغلك ومسؤولياتك جزء كبير من وقتك عشان هيك قررنا نشي.
Location:

Amman - Jordan

25 Dinar

30/3/2023
Ad Photo: عاملاتنا رح تخلي بيتك دائمآ نظيف الان - in Amman Jordan

عاملاتنا رح تخلي بيتك دائمآ نظيف الان

(For Sale)

- in Amman Jordan

عاملاتنا رح تخلي بيتك دائمآ نظيف الان لا تهكلي هم العزايم ولمات العيلة واستمتعي بكامل يومك اشتركي بخ.
Location:

Amman - Jordan

25 Dinar

27/3/2023
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