(For Sale)
|لان عائلتك تستاهل الأفضل بالتنظيف و من اجل راحتك اخترنا امهر واسرع عاملات تنظيف بنظام اليومي 6 ساعات بتكلفة 25 دينار يشمل التوصيل اسبوعي و شهري مع مبيت بأسعار منافسة مدبرات منازل عاملات بخبرة عائلتك تستاهل الأفضل سارعوا بحجز عاملاتكم مع شركتنا 0785407409
|Contact The Advertiser:
|Contact Name:
|سوفت كلين
|Telephone:
|0785407409
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|Location:
|- عمان
Amman - Jordan
|Ad Information:
|Price:
|25 Dinar
|Posting Date:
|3/5/2023
|Ad Number:
|2181476
(For Sale)- in Amman Jordan
25 Dinar
25 Dinar
25 Dinar
25 Dinar
25 Dinar
25 Dinar
25 Dinar
25 Dinar
25 Dinar
25 Dollar
25 Dinar
25 Dinar
25 Dinar
25 Dinar
25 Dinar