لانوس مانيوال للايجار

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تفاصيل الإعلان
لانوس مانيوال بحالة ممتازة للايجار باسعار تبدىء من 170 الى 250 لليوم الواحد حسب مدة الايجار و مرفق صورة موضح بها جميع تفاصيل الايجار
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: حازم
التليفون: 01282218998

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العنوان: - مصر الجديدة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 170 جنيه
تاريخ الإعلان: 15/8/2021
رقم الإعلان: 2102649
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26/7/2021
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14/7/2021
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14/7/2021
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10/7/2021
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9/7/2021
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