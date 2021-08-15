لانوس مانيوال للايجار

(للإيجار)
|لانوس مانيوال بحالة ممتازة للايجار باسعار تبدىء من 170 الى 250 لليوم الواحد حسب مدة الايجار و مرفق صورة موضح بها جميع تفاصيل الايجار
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|حازم
|التليفون:
|01282218998
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|العنوان:
|- مصر الجديدة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|170 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|15/8/2021
|رقم الإعلان:
|2102649
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