لافضل استثمار امتلك محلك فى بيراميدز مول

(للبيع)
|بتدور ع افضل استثمار امتلك محلك فى مول بيراميدز 34 م بالدور 4 قريب من منطقة البنوك و البنك المركزى و الحى الحكومى والمحطة المركزية وكاتدرائية ميلاد المسيح و قطاع شركات البترول باقل مقدم وباطول فترة سداد تصل الى 10 سنين بدون فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وامتلك محلك بافضل استثمار فى مول بيراميدز
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|153,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|20/7/2020
|رقم الإعلان:
|2063378
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