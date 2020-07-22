لافاييت مول بتقدملك اقوى العروض فى العاصمة الادارية

(للتقسيط)
|استمتع باقوى العروض فى لافاييت مول وامتلك محلك 37 م قريب من منطقة المطاعم والسينيمات وامام فندق الماسة مباشرة وقريب من محطة المونوريل المركزية وحى الوزارات باقل سعر للمتر وباطول فترة سداد تصل الى 120 شهر بدون اى فوائد يلا مستنى ايه كلمنا ع 01201135481 واستفيد باقوى العروض فى لافاييت مول
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|195,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|22/7/2020
|رقم الإعلان:
|2063597
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