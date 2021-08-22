(للإيجار)
|لاصحاب المستويات الراقيه متاح الان شقه مفروشه للايجار للمدد الطويله بموقع متميز جدا بمدينه نصر بجوار سيتي ستارز مباشره علي طريق النصرالرئيسي فيو مفتوح علي مكرم عبيد مكونه من3 نوم- 2ريسبشن- حمام كبير-ومطبخ كامل بجميع الاجهزه الكهربائيه وديكورات حديثه مكيفه بجميع الكماليات دور تاسع 2اسانسيرامن 24 ساعه وبسعرمميزلفتره محدوده جدا للمزيد من المعلومات يمكنك الاتصال بنا علي 01115465255
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمارت
|التليفون:
|01115465255
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|العنوان:
|مدينه نصر- مدينه نصر
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|9,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|22/8/2021
|رقم الإعلان:
|2103150
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