لاصحاب المستويات الراقيه متاح الان شقه مفروشه للايجاراليومي والشهري

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صورة الاعلان: لاصحاب المستويات الراقيه متاح الان شقه مفروشه للايجاراليومي والشهري - في القاهرة مصر

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لاصحاب المستويات الراقيه متاح الان شقه مفروشه للايجاراليومي والشهري بموقع متميز جدا بمدينه نصر بجوار سيتي ستارز مباشره علي طريق النصرالرئيسي فيو مفتوح علي مكرم عبيد مكونه من( 3 نوم- 2ريسبشن- حمام كبير-ومطبخ كامل بجميع الاجهزه الكهربائيه وديكورات حديثه مكيفه بجميع الكماليات دور تاسع 2اسانسيرامن 24 ساعه وبسعرمميزلفتره محدوده جدا مطلوب فاليوم 900 والشهر15000 للمزيد من المعلومات يمكنك الاتصال بنا علي 01115465255
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: سمارت
التليفون: 01115465255

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العنوان: مدينه نصر- مدينه نصر
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 900 جنيه
تاريخ الإعلان: 9/8/2021
رقم الإعلان: 2102145
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