(للإيجار)
|لاصحاب المستويات الراقيه متاح الان شقه مفروشه للايجاراليومي والشهري بموقع متميز جدا بمدينه نصر بجوار سيتي ستارز مباشره علي طريق النصرالرئيسي فيو مفتوح علي مكرم عبيد مكونه من( 3 نوم- 2ريسبشن- حمام كبير-ومطبخ كامل بجميع الاجهزه الكهربائيه وديكورات حديثه مكيفه بجميع الكماليات دور تاسع 2اسانسيرامن 24 ساعه وبسعرمميزلفتره محدوده جدا مطلوب فاليوم 900 والشهر15000 للمزيد من المعلومات يمكنك الاتصال بنا علي 01115465255
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمارت
|التليفون:
|01115465255
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|العنوان:
|مدينه نصر- مدينه نصر
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|900 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|9/8/2021
|رقم الإعلان:
|2102145
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