(للإيجار)
|لاصحاب المستويات الراقية متاح الأن عرض شقه مفروشه للايجار اليومي والشهري بموقع مميز بمدينه نصر بين اول عباس العقاد وأول مكرم عبيد مكونه من(2نوم - ريسبشن- حمام - مطبخ كامل بجميع الأجهزه الكهربائيه ومكيفه بجميع الكماليات وبسعر مغري لفتره محدوده جدا مطلوب فاليوم 450 والشهر8.500 الحق احجز العرض واتصل بنا علي01113240072
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمارت
|التليفون:
|01113240072
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|العنوان:
|مدينه نصر- مدينه نصر
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|450 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|8/1/2021
|رقم الإعلان:
|2079120
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