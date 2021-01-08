لاصحاب المستويات الراقية متاح الأن عرض شقه مفروشه للايجار اليومي والشهري

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: لاصحاب المستويات الراقية متاح الأن عرض شقه مفروشه للايجار اليومي والشهري - في القاهرة مصر

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لاصحاب المستويات الراقية متاح الأن عرض شقه مفروشه للايجار اليومي والشهري بموقع مميز بمدينه نصر بين اول عباس العقاد وأول مكرم عبيد مكونه من(2نوم - ريسبشن- حمام - مطبخ كامل بجميع الأجهزه الكهربائيه ومكيفه بجميع الكماليات وبسعر مغري لفتره محدوده جدا مطلوب فاليوم 450 والشهر8.500 الحق احجز العرض واتصل بنا علي01113240072
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: سمارت
التليفون: 01113240072

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العنوان: مدينه نصر- مدينه نصر
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 450 جنيه
تاريخ الإعلان: 8/1/2021
رقم الإعلان: 2079120
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شقه للبيع العاصمه الاداريه تقسط 7 سنين من العتال جروب

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8/1/2021
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8/1/2021
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8/1/2021
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8/1/2021
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8/1/2021
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8/1/2021
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8/1/2021
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8/1/2021
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