(للإيجار)
|لاصحاب المستويات الراقية متاح الأن شقه مفروشه للايجار اليومي والشهري بموقع مميز بمدينه نصر بجوار سيتي ستار مباشره ميني كمبوند مكونه من(3نوم_ريسبشن-2حمام-مطبخ كامل بجميع الأجهزه الكهربائيه بجميع الكماليات ومكيفه وبسعرمغري لفتره محدوده جدا مطلوب فاليوم1200 والشهر20000 ولمعرفه المزيد عن عقاراتنا المميزه يمكنك الاتصال بنا علي01014410474
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمارت
|التليفون:
|01014410474
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|العنوان:
|مدينه نصر- مدينه نصر
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,200 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|21/12/2020
|رقم الإعلان:
|2077064
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