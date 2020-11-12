لاصحاب المستويات الراقية شقة مفروشة للايجار فايف ستارز بشارع رئيسي

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صورة الاعلان: لاصحاب المستويات الراقية شقة مفروشة للايجار فايف ستارز بشارع رئيسي - في القاهرة مصر

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لاصحاب المستويات الراقية شقة مفروشة للايجار فايف ستارز بشارع رئيسي بين اول عباس العقاد ومكرم عبيد بموقع مميز مدينة نصر 2نوم وليفينج و2 ريسبشن تراس بفيو مفتوح مطبخ كبير بجميع الاجهزة الكهربائية فرش فندقي تشطيب هاي لوكس مكيفة بالكامل بجميع الكماليات اليوم 400ج والشهر 8000ج للاستعلام 01014410474 وللحجز والاستعلام عن طريق الواتس اب دوس اللينك
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: سمارت
التليفون: 01014410474

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العنوان: مدينه نصر- مدينه نصر
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 400 جنيه
تاريخ الإعلان: 12/11/2020
رقم الإعلان: 2072243
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11/11/2020
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11/11/2020
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10/11/2020
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10/11/2020
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- في القاهرة مصر

بأجمل منطقه بأرض الجولف مصر الجديده شقه مميزه للبيع مساحتها 230 متر مقسمة الي 3 غرف نوم وريسبشن 3 قط.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

2,300,000 جنيه

10/11/2020
صورة الاعلان: شقة لقطة للبيع فى التجمع امام ميراج سيتى - في القاهرة مصر

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(للبيع)

- في القاهرة مصر

عيش في اضخم كمبوند دقايق من مصر الجديده و امام ميراج سيتى #التجمع و فندق الماريوت #شقة مساحه 170 متر.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

3,320,000 جنيه

10/11/2020
صورة الاعلان: للعرب والاجانب شقه فاخره للبيع بمصر الجديده 400مترلا يسكنها الا الصفوة - في القاهرة مصر

للعرب والاجانب شقه فاخره للبيع بمصر الجديده 400مترلا يسكنها الا الصفوة

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- في القاهرة مصر

بأجمل شوارع مصر الجديده شقه للبيع لا يسكنها الا الصفوه مساحتها 400 متر مقسمة الي 3 غرف نوم منهم غرفه.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

3,500,000 جنيه

10/11/2020
صورة الاعلان: شقه مميزه للبيع بشارع الحجاز مصر الجديده 180 متر للسكن العائلي - في القاهرة مصر

شقه مميزه للبيع بشارع الحجاز مصر الجديده 180 متر للسكن العائلي

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- في القاهرة مصر

شقه للبيع بمصر الجديده بشارع الحجاز لا يسكنها الا الصفوه مساحتها 180 متر مقسمة الي 3 غرف نوم - 3 ريس.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

2,000,000 جنيه

10/11/2020
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تاج سيتى عيش في اضخم كمبوند دقايق من مصر الجديده و امام ميراج سيتى #التجمع و فندق الماريوت #شقة مسا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

10/11/2020
صورة الاعلان: شقه لقطه للبيع بالتجمع الاول - في القاهرة مصر

شقه لقطه للبيع بالتجمع الاول

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- في القاهرة مصر

#شقة_للبيع في #التجمع امام ميراج سيتى و فندق الماريوت بموقع مميز جدا 10 دقايق من الجامعه الامريكية و.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

10/11/2020
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