(للإيجار)
|لاصحاب المستويات الراقية شقة مفروشة للايجار فايف ستارز بشارع رئيسي بين اول عباس العقاد ومكرم عبيد بموقع مميز مدينة نصر 2نوم وليفينج و2 ريسبشن تراس بفيو مفتوح مطبخ كبير بجميع الاجهزة الكهربائية فرش فندقي تشطيب هاي لوكس مكيفة بالكامل بجميع الكماليات اليوم 400ج والشهر 8000ج للاستعلام 01014410474 وللحجز والاستعلام عن طريق الواتس اب دوس اللينك
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمارت
|التليفون:
|01014410474
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|العنوان:
|مدينه نصر- مدينه نصر
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|400 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|12/11/2020
|رقم الإعلان:
|2072243
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