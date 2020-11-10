(للإيجار)
|لاصحاب المستويات الراقية استديو مفروش للايجار امام سيتي ستارز مباشره مدينة نصر يطل على حمام سباحة اول سكن غرفة نوم وريسبشن ومطبخ كامل جميع الاجهزة حديثة الاستديو مكيف بالكامل وفرش جديد هاي ديلوكس قريبة من مول سيتي سنتر وعباس العقاد الرئيسي اليوم 750والشهر12000 للاستعلام 01098184477 وللحجز والاستعلام عن طريق الواتس اب دوس اللينك
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمارت
|التليفون:
|01098184477
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|العنوان:
|مدينه نصر- مدينه نصر
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|750 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|10/11/2020
|رقم الإعلان:
|2071946
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