لاصحاب المستويات الراقية استديو مفروش للايجار امام سيتي ستارز مباشره مدينة نصر يطل على حمام سباحة اول سكن غرفة نوم وريسبشن ومطبخ كامل جميع الاجهزة حديثة الاستديو مكيف بالكامل وفرش جديد هاي ديلوكس قريبة من مول سيتي سنتر ومكرم عبيد الرئيسي الشهر 15000 للاستعلام 01153339609 وللحجز والاستعلام عن طريق الواتس اب دوس اللينك او الفايبر 00201153339609