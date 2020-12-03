لاصحاب المستويات الراقية استديو مفروش للايجار امام سيتي ستارز مباشره

(للإيجار)

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صورة الاعلان: لاصحاب المستويات الراقية استديو مفروش للايجار امام سيتي ستارز مباشره - في القاهرة مصر

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لاصحاب المستويات الراقية استديو مفروش للايجار امام سيتي ستارز مباشره مدينة نصر يطل على حمام سباحة اول سكن غرفة نوم وريسبشن ومطبخ كامل جميع الاجهزة حديثة الاستديو مكيف بالكامل وفرش جديد هاي ديلوكس قريبة من مول سيتي سنتر ومكرم عبيد الرئيسي الشهر 15000 للاستعلام 01153339609 وللحجز والاستعلام عن طريق الواتس اب دوس اللينك او الفايبر 00201153339609
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: سمارت
التليفون: 01153339609

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العنوان: مدينه نصر- مدينه نصر
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 15,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 4/12/2020
رقم الإعلان: 2075054
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2/12/2020
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القسم: 

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2/12/2020
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القسم: 

اتصل

2/12/2020
صورة الاعلان: شقة تحفه بجوار مدنتى - في القاهرة مصر

شقة تحفه بجوار مدنتى

(للبيع)

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العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

2/12/2020
صورة الاعلان: فيلا للبيع بالقاهرة الجديده باقل سعر - في القاهرة مصر

فيلا للبيع بالقاهرة الجديده باقل سعر

(للبيع)

- في القاهرة مصر

#اشترى فيلتك دلوقتى فى أفضل مكان فى كمبوند سراى #القاهرة الجديدة بجوار #مدينتى مباشرة فيلتك فى القا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

2/12/2020
صورة الاعلان: شقة مميزة في العاصمة الادارية الجديدة بأقل سعر للمتر - في القاهرة مصر

شقة مميزة في العاصمة الادارية الجديدة بأقل سعر للمتر

(للبيع)

- في القاهرة مصر

امتلك شقتك فى أرقى مواقع #العاصمة_الادارية الجديدة أمام النهر الأخضر و دقايق من الجامعة البريطانية و.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

2/12/2020
صورة الاعلان: شقة مميزة في العاصمة الادارية الجديدة بأقل سعر للمتر - في القاهرة مصر

شقة مميزة في العاصمة الادارية الجديدة بأقل سعر للمتر

(للبيع)

- في القاهرة مصر

بنك #فيصل_الاسلامى يطرح ثانى مشاريعه فى #العاصمةالادارية بموقع متميز جدا أمام #النهرالاخضر و ٣.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

2/12/2020
صورة الاعلان: شقة مميزة في العاصمة الادارية الجديدة بأقل سعر للمتر - في القاهرة مصر

شقة مميزة في العاصمة الادارية الجديدة بأقل سعر للمتر

(للبيع)

- في القاهرة مصر

#عرض خاص لفترة محدودة #اسكن في #العاصمةالادارية في #افضل موقع بالعاصمة بال R7 في كمبوند #ILMONDO وتم.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

2/12/2020
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