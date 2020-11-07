لاصحاب المستويات الراقية استديو مفروش للايجار امام سيتي ستارز مباشره

لاصحاب المستويات الراقية استديو مفروش للايجار امام سيتي ستارز مباشرتا مدينة نصر يطل على حمام سباحة اول سكن غرفة نوم وريسبشن ومطبخ كامل جميع الاجهزة حديثة الاستديو مكيف بالكامل وفرش جديد هاي ديلوكس قريبة من مول سيتي سنتر وعباس العقاد الرئيسي اليوم 600والشهر11000 للاستعلام 01067675592 وللحجز والاستعلام عن طريق الواتس اب دوس اللينك