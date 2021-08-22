لاصحاب المدد الطويله أقل مده سنه شقه مفروشة للايجار بموقع متميز جدا بمدينه نصر امام الحديقه الدوليه مكونه من عدد( ٢ غرفه نوم- وحمام- ومطبخ كامل بجميع الاجهزه الكهربائيه وعدد ٢ تكييف والشقه بالدور ١٣ والعماره بها عدد ٢ أسانسير والشقه قريبه من كل الخدمات والمواصلات مطلوب فالشهر 7.500 للحجزوالمعاينه يمكنك الاتصال بنا علي 01115465255