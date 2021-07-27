(للإيجار)
|لاصحاب المدد الطويله أقل مده سنه شقه مفروشة للايجار بموقع متميز جدا بمدينه نصر امام الحديقه الدوليه مكونه من عدد( ٢ غرفه نوم- وحمام- ومطبخ كامل بجميع الاجهزه الكهربائيه وعدد ٢ تكييف والشقه بالدور ١٣ والعماره بها عدد ٢ أسانسير والشقه قريبه من كل الخدمات والمواصلات مطلوب فالشهر 8.500 للحجزوالمعاينه يمكنك الاتصال بنا علي 01115465255
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمارت
|التليفون:
|01115465255
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|العنوان:
|مدينه نصر- مدينه نصر
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|8 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|27/7/2021
|رقم الإعلان:
|2100754
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