لاصحاب المدد الطويله أقل مده سنه شقه مفروشة للايجار بموقع متميز جدا

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صورة الاعلان: لاصحاب المدد الطويله أقل مده سنه شقه مفروشة للايجار بموقع متميز جدا - في القاهرة مصر

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لاصحاب المدد الطويله أقل مده سنه شقه مفروشة للايجار بموقع متميز جدا بمدينه نصر امام الحديقه الدوليه مكونه من عدد( ٢ غرفه نوم- وحمام- ومطبخ كامل بجميع الاجهزه الكهربائيه وعدد ٢ تكييف والشقه بالدور ١٣ والعماره بها عدد ٢ أسانسير والشقه قريبه من كل الخدمات والمواصلات مطلوب فالشهر 8.500 للحجزوالمعاينه يمكنك الاتصال بنا علي 01115465255
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: سمارت
التليفون: 01115465255

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العنوان: مدينه نصر- مدينه نصر
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 8 جنيه
تاريخ الإعلان: 27/7/2021
رقم الإعلان: 2100754
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