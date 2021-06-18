(للإيجار)
|لاصحاب الرقي والفخامه متاح الأن عرض شقه مفروشه للايجار اليومي والشهري بموقع متميز جدا بمدينه نصر عند جنينه مول بعباس العقاد مكونه من (2 نوم-ريسبشن-حمام- مطبخ كامل بجميع الأجهزه الكهربائيه مكيفه بالكامل بجميع الكماليات وبسعرمميز لفتره محدوده جدا مطلوب فاليوم 700 والشهر 12000 الحق احجز العرض واتصل بنا علي 01115465255
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمارت
|التليفون:
|01115465255
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|مدينه نصر- مدينه نصر
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|700 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|18/6/2021
|رقم الإعلان:
|2097325
750 جنيه
500 جنيه
1 جنيه
500 جنيه
151,000 جنيه
125,000 جنيه
500 جنيه
12,000 جنيه
220,000 جنيه
170,000 جنيه
340,000 جنيه
325,000 جنيه
1,250,000 جنيه
1,250,000 جنيه
7,000 جنيه