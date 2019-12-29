لاسيرينا السخنة هتخلي حياتك احلي

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: لاسيرينا السخنة هتخلي حياتك احلي - في السويس مصر

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امتلك في لاسيرينا ميني ايجيبت وخلي حياتك احلي وصيف طول السنة براحتك في اي وقت مع عيلتك او اصحابك وشاليهك 90م (2غرفة+2حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) تشطيب سوبر لوكس بالفرش وبأقل مقدم واطول فترة سداد وبدون فوائد وكمان هتستمتع بخدمات القرية حمامات سباحة واكوا بارك ومارينا للصيد ومرسي لليخوت ونماذج مصغرة من المعالم الحضارية ونهر النيل يلا مستني ايه كلمنا حالا علي 01279848994 وامتلك في العين السخنة
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: سمر
التليفون: 01279848994

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: لاسيرينا ميني ايجيبت- العين السخنة
السويس -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 96,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 29/12/2019
رقم الإعلان: 2046952
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امتلك شاليه دور تانى بروف فى السخنة

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28/12/2019
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28/12/2019
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26/12/2019
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- في السويس مصر

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26/12/2019
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(للبيع)

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25/12/2019
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- في السويس مصر

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العنوان:

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القسم: 

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25/12/2019
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العنوان:

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القسم: 

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25/12/2019
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- في السويس مصر

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العنوان:

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25/12/2019
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25/12/2019
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24/12/2019
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