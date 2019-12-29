لاسيرينا السخنة هتخلي حياتك احلي

امتلك في لاسيرينا ميني ايجيبت وخلي حياتك احلي وصيف طول السنة براحتك في اي وقت مع عيلتك او اصحابك وشاليهك 90م (2غرفة+2حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) تشطيب سوبر لوكس بالفرش وبأقل مقدم واطول فترة سداد وبدون فوائد وكمان هتستمتع بخدمات القرية حمامات سباحة واكوا بارك ومارينا للصيد ومرسي لليخوت ونماذج مصغرة من المعالم الحضارية ونهر النيل يلا مستني ايه كلمنا حالا علي 01279848994 وامتلك في العين السخنة