لاسيرينا السخنة هتخلي حياتك احلي

(للبيع)
|امتلك في لاسيرينا ميني ايجيبت وخلي حياتك احلي وصيف طول السنة براحتك في اي وقت مع عيلتك او اصحابك وشاليهك 90م (2غرفة+2حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) تشطيب سوبر لوكس بالفرش وبأقل مقدم واطول فترة سداد وبدون فوائد وكمان هتستمتع بخدمات القرية حمامات سباحة واكوا بارك ومارينا للصيد ومرسي لليخوت ونماذج مصغرة من المعالم الحضارية ونهر النيل يلا مستني ايه كلمنا حالا علي 01279848994 وامتلك في العين السخنة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|لاسيرينا ميني ايجيبت- العين السخنة
السويس - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|96,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|29/12/2019
|رقم الإعلان:
|2046952
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