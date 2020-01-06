لاسيرينا السخنة فرصة مميزة جدا للاستثمار

فرصة مميزة جدا جت لحد عندك امتلك واستثمر في لاسيرينا السخنة وزود دخلك وكمان ممكن تصيف في اي وقت في السنة ومن غير اي تكاليف عشان هتمتلك الشاليه مفروش يعني هتيجي تصيف بشنطة هدومك بس وشاليهك ((65م)) تشطيب سوبر لوكس والفرش هدية وكمان هتدفع مقدم بسيط وبالتقسيط المريح ومش هتدفع اي فوايد كلمنا دلوقتي علي 01279848994 واعرف تفاصيل اكتر