لاستثمار ناجح امتلك شقتك فى العاصمة الادارية

(للبيع)
|استثمارك هيكون ناجح بامتلاك شقة فى العاصمة الادارية 187م تشطيب اكسترا لوكس (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ +2 حمام ) بview مميز ع البحيرات الصناعية وقريب من حى السفارات وكافيهات ومولات ونادى رياضى بمقدم بسيط واطول فترة سداد بدون فوائد مستنى ايه كلمنا ع 01201135481 وخلى استثمارك ناجح فى العاصمة الادارية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|236,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|22/2/2020
|رقم الإعلان:
|2053773
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