لاستثمار مضمون من اول يوم امتلك شقتك باقل مقدم فى الموندو

(للبيع)
|استثمر فى المضمون من اول يوم و امتلك شقتك بكمبوند راقى وهادى وسط امن وحراسة 24 ساعة و قريب من كل الخدمات جيم و سبا و مناطق للجرى و العجل و kids area شقتك 218 م ( 3 غرف نوم + ريسبشن + مطبخ +3 حمام +dressing room ) ب 151 الف مقدم والباقى باقساط مريحة جدا من غير اى فوائد فكر واستثمر فى المضمون وكلمنا ع 01201135481 و امتلك شقتك بكمبوند الموندو بالعاصمة الادارية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|وفاء
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|الموندو- العاصمة الادارية
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|151,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|14/6/2021
|رقم الإعلان:
|2097007
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