لاستثمار مضمون امتلك شقتك فى العاصمة الادارية

(للتقسيط)
|بتدور ع استثمار مضمون مش هتلاقى غير العاصمة الادارية وسط كل خدماتك مستشفيات وعيادات ومدارس واجمل المساحات الخضراء عشان تعيش احلى حياة شقتك 170م (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ +2 حمام ) بالتقسيط المريح وبدون اى فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وامتلك شقتك فى العاصمة الادارية وخلى استثمارك مضمون
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|177,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|4/2/2020
|رقم الإعلان:
|2051609
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