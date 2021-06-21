لاستثمار مضمون امتلك شقة متشطبة بالجراج فى كابيتال هايتس

(للبيع)
|استثمارك مضمون بامتلاك شقتك متشطبة بالجراج بكابيتال هايتس ع بعد دقائق من حى السفارات و ارض المعارض شقة 160 م ( 3 غرف نوم + ريسبشن +مطبخ +3 حمام +تراس ) تشطيب الترا سوبر لوكس مع افضل وارقى الخدمات نادى رياضى متكامل و مول تجارى به سينمات و كافيهات ومنطقة مخصصة للاطفال كل ده واكتر ب219 الف مقدم والباقى بالتقسيط المريح من غير اى فوائد مستنى ايه كلمنا فون او واتس ع 01201135481 وخد قرار الصح و المضمون بكابيتال هايتس بالعاصمة الادارية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|وفاء
|التليفون:
|01201135481
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|كابيتال هايتس- العاصمة الادارية
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|219,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|21/6/2021
|رقم الإعلان:
|2097561
213,000 جنيه
162,000 جنيه
450 جنيه
111,000 جنيه
129,000 جنيه
158,000 جنيه
450 جنيه
(للإيجار)- في القاهرة مصر
800 جنيه
111,000 جنيه
133,000 جنيه
100,000 جنيه
10 جنيه
750 جنيه
500 جنيه
700 جنيه