لاستثمار مضمون امتلك شقة متشطبة بالجراج فى كابيتال هايتس

استثمارك مضمون بامتلاك شقتك متشطبة بالجراج بكابيتال هايتس ع بعد دقائق من حى السفارات و ارض المعارض شقة 160 م ( 3 غرف نوم + ريسبشن +مطبخ +3 حمام +تراس ) تشطيب الترا سوبر لوكس مع افضل وارقى الخدمات نادى رياضى متكامل و مول تجارى به سينمات و كافيهات ومنطقة مخصصة للاطفال كل ده واكتر ب219 الف مقدم والباقى بالتقسيط المريح من غير اى فوائد مستنى ايه كلمنا فون او واتس ع 01201135481 وخد قرار الصح و المضمون بكابيتال هايتس بالعاصمة الادارية