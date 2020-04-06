لاستثمار كبير امتلك شقتك فى العاصمة الادارية

(للبيع)
|استثمر استثمار كبير وامتلك شقتك فى العاصمة الادارية 195 م (3 غرف نوم +ريسبشن +2 حمام +مطبخ +تراس ) قريب من طريق السخنة وفندق الماسة وكافيهات ومطاعم ومدارس ومولات تجارية بسعر روعة وبالتقسيط امخريح من غير اى فوائد يلا كلمنا ع 01201135481 واستثمر استثمار كبير فى العاصمة الادارية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|170,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|6/4/2020
|رقم الإعلان:
|2057412
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