لاستثمار كبير امتلك شقة متشطبة بالجراج ف العاصمة الادارية

استثمارك كبير بامتلاك شقة متشطبة بالكامل فى كابيتال هايتس 2 بجانب حى السفارات و ارض المعارض 118 م ( 3 غرف نوم + ريسبشن + مطبخ +3 حمام ) بسعر متر شامل الجراج وعضوية النادى مع افضل خدمات حمامات سباحة و مول تجارى به مجمع سينمات ب 162 الف مقدم والباقى بالتقسيط المريح بدون اى فوائد مستنى ايه كلمنا ع 01201135481 وامتلك شقتك كاملة التشطيب فى العاصمة الادارية