لاستثمار كبير امتلك شقة متشطبة بالجراج ف العاصمة الادارية

(للبيع)
|استثمارك كبير بامتلاك شقة متشطبة بالكامل فى كابيتال هايتس 2 بجانب حى السفارات و ارض المعارض 118 م ( 3 غرف نوم + ريسبشن + مطبخ +3 حمام ) بسعر متر شامل الجراج وعضوية النادى مع افضل خدمات حمامات سباحة و مول تجارى به مجمع سينمات ب 162 الف مقدم والباقى بالتقسيط المريح بدون اى فوائد مستنى ايه كلمنا ع 01201135481 وامتلك شقتك كاملة التشطيب فى العاصمة الادارية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|وفاء
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|كابيتال هايتس 2- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|162,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|24/2/2021
|رقم الإعلان:
|2085052
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