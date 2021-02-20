لاستثمار كبير امتلك شاليه دور اول فى لاسيرينا بالم بيتش

بتدور ع استثمار كبير تعالى لاسيرينا بالم بيتش و امتلك شاليه تشطيب سوبر لوكس ( 2 غرفة نوم + ريسبشن + مطبخ +حمام ) قريب من اجمل شاطئ رملى وبحر صافى وافضل خدمات ب 150 الف بس مقدم والباقى بالتقسيط ع 6 سنين بدون فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 و امتلك شاليهك فى لاسيرينا بالم بيتش