لاستثمار صح امتلك شقتك فى العاصمة الادارية

(للبيع)
|استثمارك صح بامتلاك شقتك فى العاصمة الادارية بالقرب من حى السفارات وفندق الماسة وارض المعارض والمدينة الطبية عشان تكون مطمن ع صحتك شقتك 195 م تشطيب اكسترا لوكس (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ +3حمام +dressing room ) بسعر روعة وبالتقسيط ع 7 سنين بدون فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وامتلك شقتك واستثمر صح بالعاصمة الادارية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|225,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|23/12/2019
|رقم الإعلان:
|2046319
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