لاجواء ساحرة مع الطبيعة امتلك شاليه متشطب بالمطبخ ف السخنة

(للبيع)
|عيش وسط اجواء وطبيعة ساحرة واستمتع ببحر صافى مع اجمل شاطئ رملى وامتلك شاليه في قلب العين السخنة في اتجاه السويس علي بعد 126 كم من القاهرة شاليه 123 م ( غرفتين + ريسبشن + مطبخ امريكان + حمام + تكيفيات هدية ) تشطيب سوبر لوكس ب324 الف مقدم والباقى اقساط مريحة جدا من غير اى فوائد مستنى ايه كلمنا فون او واتس ع 01201135481 لاستثمار بيزيد مع اجمل طبيعة ساحرة فى ازهى العين السخنة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|وفاء
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|ازها العين السخنة- العين السخنة
السويس - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|324,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|23/5/2021
|رقم الإعلان:
|2094710
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