لاجواء ساحرة مع الطبيعة امتلك شاليه متشطب بالمطبخ ف السخنة

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صورة الاعلان: لاجواء ساحرة مع الطبيعة امتلك شاليه متشطب بالمطبخ ف السخنة - في السويس مصر

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عيش وسط اجواء وطبيعة ساحرة واستمتع ببحر صافى مع اجمل شاطئ رملى وامتلك شاليه في قلب العين السخنة في اتجاه السويس علي بعد 126 كم من القاهرة شاليه 123 م ( غرفتين + ريسبشن + مطبخ امريكان + حمام + تكيفيات هدية ) تشطيب سوبر لوكس ب324 الف مقدم والباقى اقساط مريحة جدا من غير اى فوائد مستنى ايه كلمنا فون او واتس ع 01201135481 لاستثمار بيزيد مع اجمل طبيعة ساحرة فى ازهى العين السخنة
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: وفاء
التليفون: 01201135481

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العنوان: ازها العين السخنة- العين السخنة
السويس -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 324,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 23/5/2021
رقم الإعلان: 2094710
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9/5/2021
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9/5/2021
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- في السويس مصر

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العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

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9/5/2021
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(للبيع)

- في السويس مصر

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العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

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29/4/2021
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(للبيع)

- في السويس مصر

استلم شاليهك ع المتفاح بالتكيفات والمطبخ شاليهك 180م مكون من(3غرف+2حمام+مطبخ+ريسبشن) تشطيب كامل بالت.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

660,000 جنيه

28/4/2021
صورة الاعلان: عيش احلى حياة ع البحر وامتلك شاليه فى لاسيرينا بالم بيتش - في السويس مصر

عيش احلى حياة ع البحر وامتلك شاليه فى لاسيرينا بالم بيتش

(للبيع)

- في السويس مصر

ع بعد خطوات من البحر امتلك شاليهك فى السخنة واستمتع بكل خدماتك اللى كلها حواليك حمامات سباحة و اكوا .
العنوان:

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القسم: 

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28/4/2021
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- في السويس مصر

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القسم: 

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28/4/2021
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العنوان:

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القسم: 

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28/4/2021
صورة الاعلان: استلم شاليهك فورا في العين السخنة بالتقسيط المريح تشطيب سوبر لوكس بالتكيفا - في السويس مصر

استلم شاليهك فورا في العين السخنة بالتقسيط المريح تشطيب سوبر لوكس بالتكيفا

(للبيع)

- في السويس مصر

امتلك في اروما السخنة شاليه فندقي 50م(غرفة + مطبخ + حمام + تراس) على البحر وسط الخدمات المتميزة شاطئ.
العنوان:

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القسم: 

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28/4/2021
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