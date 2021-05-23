لاجواء ساحرة مع الطبيعة امتلك شاليه متشطب بالمطبخ ف السخنة

عيش وسط اجواء وطبيعة ساحرة واستمتع ببحر صافى مع اجمل شاطئ رملى وامتلك شاليه في قلب العين السخنة في اتجاه السويس علي بعد 126 كم من القاهرة شاليه 123 م ( غرفتين + ريسبشن + مطبخ امريكان + حمام + تكيفيات هدية ) تشطيب سوبر لوكس ب324 الف مقدم والباقى اقساط مريحة جدا من غير اى فوائد مستنى ايه كلمنا فون او واتس ع 01201135481 لاستثمار بيزيد مع اجمل طبيعة ساحرة فى ازهى العين السخنة