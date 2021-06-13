لاب توب جمله للبيع

(للبيع)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

مصر (الجيزة) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
بسم الله الرحمن الرحيم متوفر أكبر تشكيلة لابات في مصر Cor2duo تبدأ من ٩٠٠ج 1-Dell vostro 1000 h250 r2 monitor 15.4 2- fujsto تاتش h320 r4 monitor 12.5 3-centra semins h250 r2 moniter 14.1 414.1 4-Asus h160 r2 moniter 14.1 camera 5- dell 6400 h250 r2 moniter 14.1 6- dell 6500 h250 r2 moniter 15.4 لآبات جيل أول 1-Dell 6410 i5g1 h500 r4 moniter 14.1 vga nvidia 2-Dell 6510 i5g1 h320 r4 monitor 15.6 3-Lenovo t410 i5g1 h320 r4 moniter 14.1 4-Dell 5510 i5g1 h500 r4 monitor 15.6 5-hp4520 i5g1 h500
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: لاب توب هاوس
التليفون: 0237429370 - 01122828997

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 24 ش الهدايه مريوطيه فيصل- مصر الجيزه
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 13/6/2021
رقم الإعلان: 2096867
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

اعلانات جديدة

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: تجهيز مناطق العاب الاطفال

تجهيز مناطق العاب الاطفال

(للبيع)

Mega playground.!! وحدات ألعاب الحدائق الخارجيه الجديدة من Gottardo الإيطالية دلوقتى فى مصر طبقا لل.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

13/6/2021
صورة الاعلان: فيلا للبيع بمدينه الشروق بسعر مميز جدا

فيلا للبيع بمدينه الشروق بسعر مميز جدا

(للبيع)

شركه مكه للأستثمار والتسويق العقارى تقدم فيلا للبيع بكمبوند رمسيس بمدينه الشروق الصور خير دليل انخ.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

12,000,000 جنيه

13/6/2021
صورة الاعلان: مجمعات العاب اطفال

مجمعات العاب اطفال

(للبيع)

وحدات التسلق لحدائق ملاعب الأطفال من Gottardo الإيطالية دلوقتى فى مصر طبقا للمواصفات القياسية العالم.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

13/6/2021
صورة الاعلان: مجمعات العاب اطفال

مجمعات العاب اطفال

(للبيع)

وحدات التسلق لحدائق ملاعب الأطفال من Gottardo الإيطالية دلوقتى فى مصر طبقا للمواصفات القياسية العالم.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

13/6/2021
صورة الاعلان: جرين هاوس متخصصة فى عمل قواطيع الحمامات من الكومباكت hpl

جرين هاوس متخصصة فى عمل قواطيع الحمامات من الكومباكت hpl

(للبيع)

الكومباكت hpl سهل جدا تصمم منه قواطيع الحمامات وقرص الترابيزات ومصمم خصيصآ لمقاومة عوامل الجو والميا.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

13/6/2021
صورة الاعلان: مطلوب للسفر للسعوديه

مطلوب للسفر للسعوديه

(فرصة عمل)

مطلوب لكبرى شركات المياه ف السعوديه ( الرياض ) : مندوب مبيعات بالشروط الأتيه : السن لا يزيد عن 35 .
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

13/6/2021
data-full-width-responsive="true"
صورة الاعلان: مطلوب سكرتارية

مطلوب سكرتارية

(فرصة عمل)

شركة توظيف بالخارج تطلب موظفات سوريات للعمل بمقر الشركة بالمهندسين يفضل من سكان الجيزة استقبال وس.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

13/6/2021
صورة الاعلان: فرصة مميزة للإيجار او البيع

فرصة مميزة للإيجار او البيع

(للبيع)

للبيع أو للايجار محل 26.8 متر مربع في عماره رقم 1107 في زهراء مدينة نصر القوات المسلحة للتواصل هاتف .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

13/6/2021
صورة الاعلان: صيدلية للبيع للاستثمار مؤجرة ب 3 ألاف

صيدلية للبيع للاستثمار مؤجرة ب 3 ألاف

(للبيع)

صيدلية تمليك 45م حصة بالارض مؤجرة ب 3 ألاف وزيادة 10% لمدة 5 سنوات فات منهم 6 شهور بجوار مركز طبي .
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

450,000 جنيه

13/6/2021
صورة الاعلان: محل للبيع ف العاصمة الادارية متشطب ومفروش لاستثمار مضمون

محل للبيع ف العاصمة الادارية متشطب ومفروش لاستثمار مضمون

(للبيع)

"لاول مرة فى العاصمة الادارية الجديدة محلك متشطب بالفرش و بمنطقة مميزة جدا بمنطقة الداون تاون .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

235,000 جنيه

12/6/2021
صورة الاعلان: امتلك محلك بالعاصمة الادارية تشطيب كامل وتقسيط ع 108 شهر بدون فوائد

امتلك محلك بالعاصمة الادارية تشطيب كامل وتقسيط ع 108 شهر بدون فوائد

(للبيع)

بمنطقة مميزة جدا فى العاصمة الادارية امتلك محلك تشطيب كامل بالفرش و باطول فترة سداد من غير اى فوائد .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

374,000 جنيه

12/6/2021
صورة الاعلان: مخزن 4500م مبنى على 2500م ببرج العرب

مخزن 4500م مبنى على 2500م ببرج العرب

(للإيجار)

مخزن 4500م مبنى على 2500م ببرج العرب للايجار بسعر 50000 قابل للتفاوض 01001910248 01223342232 01226.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

اتصل

12/6/2021
صورة الاعلان: لمستوي راقي امتلك شاليهك في راس سدر

لمستوي راقي امتلك شاليهك في راس سدر

(للبيع)

اجمل فيو في شاليهك الخاص في موسي كوست امتلك شالية 90 م باقل مقدم وبالتقسيط المريح وقريبة من المطاعم.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

137,000 جنيه

12/6/2021
صورة الاعلان: الحق صيف في ارقي الشواطئ في موسي كوست

الحق صيف في ارقي الشواطئ في موسي كوست

(للبيع)

عايز تغير جو في مكان معتدل طول السنة وكمان هتستمتع بالمساحات الخضراء امتلك شاليهك في موسي كوست م 12.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

294,000 جنيه

12/6/2021
صورة الاعلان: فيلا دوبلكس للبيع

فيلا دوبلكس للبيع

(للبيع)

دوبلكس في ارض الجولف. شارع سيد عفيفي موازي لشارع نبيل الوقاد قريب من كوبري النزهه. دور سابع عباره عن.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

3,500,000 جنيه

12/6/2021
data-full-width-responsive="true"
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
    إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

    هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager