لاب توب توشيبا مستعمل

(للبيع)
|لاب توب توشيبا شاشة 15.6 processor : I5 -2430M , 2.4 GHz RAM : 8 GB HARD : 600 GB GRAPHIC CARD : NVIDIA GFORCE GT 525M السعر في حالة اضافة SSD 250 G = 4000 جنية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|م عبد الهادي
|التليفون:
|01090256794
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|العنوان:
|6 أكتوبر- 6 أكتوبر
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|3,400 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|27/10/2021
|رقم الإعلان:
|2108773
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