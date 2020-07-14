لأي خدمة مبرمج خبير فيجوال فوكس برو VFP 5-6-7-8-9 - FOXPRO وأندرويد وشبكات

(طلب عمل)
|مبرمج خبير فيجوال فوكس برو VFP 5-6-7-8-9 - FOXPRO وأندرويد وشبكات وإتصالات وكاميرات و أرشيف و الرد الآلي الصوتي وMS-SQL وصيانة مبرمج لأي خدمة مبرمج محترف ومحلل نظم
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|المبرمج فادي
|التليفون:
|0502832603
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|العنوان:
|الرياض- المصيف
الرياض - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|14/7/2020
|رقم الإعلان:
|2062976
500 ريال
1 ريال
1 ريال
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200 ريال
1 ريال
1 ريال
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10 ريال
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1 ريال
500 ريال
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