لأننا الأفضل . لا نقدم لك إلا أفضل وأجود أنواع مقطورات التبريد والتجميد برادة شيمتز موديل 2010 مع مبرد ثيرموكنج slx200 رقم العرض هو 617102 مواصفات قياسية للسفر الدولي ارتفاع ممتاز لحمولة ضخمة 2.65 سم شاسيه قوي جدا مع محاور bpw لم تعمل بالسعودية للسعر نتشرف بتواصلكم معنا هاتفيا او بالكتابة على الواتس أب لنجيبكم . رقم جوال / واتس اب 0509313043 #برادتك_عندنا