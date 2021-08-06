لأصحاب المستويات الراقيه يوجد لدينا شقة مفروشة للايجاراليومي والشهري

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: لأصحاب المستويات الراقيه يوجد لدينا شقة مفروشة للايجاراليومي والشهري - في القاهرة مصر

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لأصحاب المستويات الراقيه يوجد لدينا شقة مفروشة للايجاراليومي والشهري بموقع ممتازجدا بمدينة نصر بجوار سيتي ستارز مكونه من( 3نوم - و2ريسبشن - حمام - ومطبخ كامل بجميع الأجهزه الكهربائيه ومكيفه بجميع الكماليات فرش راقي تشطيب هاي لوكس وبأسعار مميزه لفتره محدوده جدا مطلوب فاليوم 900 وسعرالشهر مفااااااجأه الحق احجز العرض واتصل بنا علي 01153339609
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: سمارت
التليفون: 01153339609

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العنوان: مدينه نصر- مدينه نصر
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 900 جنيه
تاريخ الإعلان: 6/8/2021
رقم الإعلان: 2101876
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6/8/2021
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6/8/2021
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6/8/2021
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6/8/2021
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6/8/2021
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6/8/2021
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لاصحاب المدد الطويله أقل مده سنه شقه مفروشة للايجار بموقع متميز جدا

(للإيجار)

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4/8/2021
صورة الاعلان: متاح الأن شقه مفروشه للايجار اليومي والشهري بموقع متميز جدا بمدينه نصر - في القاهرة مصر

متاح الأن شقه مفروشه للايجار اليومي والشهري بموقع متميز جدا بمدينه نصر

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

متاح الأن شقه مفروشه للايجار اليومي والشهري بموقع متميز جدا بمدينه نصر في أحمد فخري الرئيسي مكونه من.
العنوان:

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القسم: 

8,000 جنيه

4/8/2021
صورة الاعلان: اسكن واستثمر ب2700ج للمتر امام العاصمة الادارية الجديدة بالحي المتميز - في القاهرة مصر

اسكن واستثمر ب2700ج للمتر امام العاصمة الادارية الجديدة بالحي المتميز

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- في القاهرة مصر

اسكن واستثمر ب2700ج للمتر امام العاصمة الادارية الجديدة بالحي المتميز واطلالة مميزة علي حديقة وسط جم.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

432,000 جنيه

4/8/2021
صورة الاعلان: شقه للايجار بمصر الجديده رئيسي 135 متر للأنشطة الإدارية والعيادات - في القاهرة مصر

شقه للايجار بمصر الجديده رئيسي 135 متر للأنشطة الإدارية والعيادات

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

بميدان تريمف شقه للإيجار للأنشطة الإدارية والطبية مساحتها 135 متر مقسمة الي 2 غرفه وريسبشن 3 قطع وحم.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

9,500 جنيه

4/8/2021
صورة الاعلان: أرضي بمدخل خاص بمصر الجديده ألماظه 350 متر للشركات الاداريه رخصه اداري - في القاهرة مصر

أرضي بمدخل خاص بمصر الجديده ألماظه 350 متر للشركات الاداريه رخصه اداري

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

للشركات الكبري مقر اداري بألماظه مصر الجديده مساحته 350 متر عباره عن ارضي بمدخل خاص عباره عن مساحه م.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

35,000 جنيه

4/8/2021
صورة الاعلان: اشتري دوبلكس بسعر شقة امام العاصمة الادارية الجديدة وسط جميع الخدمات - في القاهرة مصر

اشتري دوبلكس بسعر شقة امام العاصمة الادارية الجديدة وسط جميع الخدمات

(للبيع)

- في القاهرة مصر

اشتري دوبلكس بسعر شقة امام العاصمة الادارية الجديدة وسط جميع الخدمات اطلالة ممبزة علي حديقة بافضل مق.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

432,000 جنيه

3/8/2021
صورة الاعلان: لأصحاب الذوق الراقي شقه مفروشه للايجار اليومي والشهري بموقع متميز جدا - في القاهرة مصر

لأصحاب الذوق الراقي شقه مفروشه للايجار اليومي والشهري بموقع متميز جدا

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

لأصحاب الذوق الراقي شقه مفروشه للايجار اليومي والشهري بموقع متميز جدا بمدينه نصر بجوار المولات سيتي .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

25,000 جنيه

3/8/2021
صورة الاعلان: عرض اليوم احجز شقتك عندنا يوجد لدينا شقة مفروشة للايجار اليومي والشهري - في القاهرة مصر

عرض اليوم احجز شقتك عندنا يوجد لدينا شقة مفروشة للايجار اليومي والشهري

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

عرض اليوم احجز شقتك عندنا يوجد لدينا شقة مفروشة للايجار اليومي والشهري بموقع متميز جدا بمدينة نصر بج.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

650 جنيه

3/8/2021
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