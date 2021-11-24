(للإيجار)
|لأصحاب المستويات الراقيه والعروض المميزه متاح الأن عرض شقه مفروشه للايجار اليومي والشهري في مدينة نصر فيو رائع على حديقه بشارع محمد المقريفي خطوات الى سيتي ستارز دور ثالث 2 اسانسير مكونه من (2غرف نوم - وليفنج روم بجلسه عربي و 3 ال سي دي و مطبخ كامل بجميع الاجهزه الكهربائيه ومكيفه بالكامل وبسعر مغري لفتره محدوده جدا مطلوب فاليوم 800 والشهر 13000 الحق احجز العرض واتصل بنا علي 01115465255
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمارت
|التليفون:
|01115465255
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|العنوان:
|مدينه نصر- مدينه نصر
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|800 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|24/11/2021
|رقم الإعلان:
|2112643
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