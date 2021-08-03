(للإيجار)
|لأصحاب المستويات الراقيه متاح الأن عرض شقه مفروشه للايجار اليومي والشهري بموقع متميز جدا بمدينه نصر بمصطفي النحاس الرئيسي امام البنزينه تقاطع عباس العقاد بجوار النساجون الشرقيون بمدينه نصرمكونه من (٣غرف نوم - وريسبشن كبير ٣قطع مستويين وحمام – ومطبخ كامل بجميع الأجهزه الكهربائيه ومكيفه بجميع الكماليات تشطيب الترا لوكس وبسعر مميز لفتره محدوده جدا مطلوب فاليوم 700 والشهر13000 للمزيد من المعلومات يمكنك الأتصال بنا علي 01115465255
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمارت
|التليفون:
|01115465255
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|العنوان:
|مدينه نصر- مدينه نصر
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|700 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|3/8/2021
|رقم الإعلان:
|2101438
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