(للإيجار)
|لأصحاب المستويات الراقيه متاح الأن عرض شقه مفروشه للايجاراليومي والشهري بموقع متميز جدا بمدينه نصرقريبه من النادي الأهلي مكونه من( 2نوم – ليفنج -2 حمام –ومطبخ كامل بجميع الأجهزه الكهربائيه ومكيفه بجميع الكماليات وبسعر مميز لفتره محدوده جدا مطلوب فاليوم 800 والشهر 16000 للحجز والأستفسار يمكنك الأتصال بنا علي 01115465255
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمارت
|التليفون:
|01115465255
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|العنوان:
|مدينه نصر- مدينه نصر
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|800 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|22/8/2021
|رقم الإعلان:
|2103154
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