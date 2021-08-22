لأصحاب المستويات الراقيه متاح الأن عرض شقه مفروشه للايجاراليومي والشهري

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صورة الاعلان: لأصحاب المستويات الراقيه متاح الأن عرض شقه مفروشه للايجاراليومي والشهري - في القاهرة مصر

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لأصحاب المستويات الراقيه متاح الأن عرض شقه مفروشه للايجاراليومي والشهري بموقع متميز جدا بمدينه نصرقريبه من النادي الأهلي مكونه من( 2نوم – ليفنج -2 حمام –ومطبخ كامل بجميع الأجهزه الكهربائيه ومكيفه بجميع الكماليات وبسعر مميز لفتره محدوده جدا مطلوب فاليوم 800 والشهر 16000 للحجز والأستفسار يمكنك الأتصال بنا علي 01115465255
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: سمارت
التليفون: 01115465255

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العنوان: مدينه نصر- مدينه نصر
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 800 جنيه
تاريخ الإعلان: 22/8/2021
رقم الإعلان: 2103154
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22/8/2021
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العنوان:

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21/8/2021
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امتلك شقتك متشطبة بالجراج و النادى هدية فى كابيتال هايتس وقريب من ارض المعارض و النهرالاخضر شقة 128.
العنوان:

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القسم: 

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21/8/2021
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21/8/2021
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20/8/2021
صورة الاعلان: امتلك شقتك تشطيب سوبر لوكس و ع بعد دقائق من النهر الاخضر بمنطقة المستثمرين - في القاهرة مصر

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18/8/2021
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