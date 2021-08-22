لأصحاب المستويات الراقيه متاح الأن عرض شقه مفروشة للايجاراليومي والشهري

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: لأصحاب المستويات الراقيه متاح الأن عرض شقه مفروشة للايجاراليومي والشهري - في القاهرة مصر

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لأصحاب المستويات الراقيه متاح الأن عرض شقه مفروشة للايجاراليومي والشهري بموقع مممتاز جدا بمدينه نصر بجوارسيتى ستارزمكونه من( ٣ غرف نوم – 2ريسبشن - ٢ حمام - ومطبخ كامل بجميع الأجهزه الكهربائيه ومكيفه بجميع الكماليات نت واي فاي وعفش جديد وبسعر مميزه لفتره محدوده جدا مطلوب فاليوم 900 والشهر 22000 للحجز والأستفسار يمكنك الأتصال بنا علي 01115465255
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: سمارت
التليفون: 01115465255

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: مدينه نصر- مدينه نصر
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 900 جنيه
تاريخ الإعلان: 22/8/2021
رقم الإعلان: 2103159
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22/8/2021
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العنوان:

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21/8/2021
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امتلك شقتك متشطبة بالجراج و النادى هدية فى كابيتال هايتس وقريب من ارض المعارض و النهرالاخضر شقة 128.
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21/8/2021
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21/8/2021
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20/8/2021
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18/8/2021
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