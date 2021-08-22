(للإيجار)
|لأصحاب المستويات الراقيه متاح الأن عرض شقه مفروشة للايجاراليومي والشهري بموقع مممتاز جدا بمدينه نصر بجوارسيتى ستارزمكونه من( ٣ غرف نوم – 2ريسبشن - ٢ حمام - ومطبخ كامل بجميع الأجهزه الكهربائيه ومكيفه بجميع الكماليات نت واي فاي وعفش جديد وبسعر مميزه لفتره محدوده جدا مطلوب فاليوم 900 والشهر 22000 للحجز والأستفسار يمكنك الأتصال بنا علي 01115465255
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمارت
|التليفون:
|01115465255
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|العنوان:
|مدينه نصر- مدينه نصر
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|900 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|22/8/2021
|رقم الإعلان:
|2103159
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