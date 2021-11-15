(للإيجار)
|لأصحاب المستويات الراقيه متاح الأن عرض شقة مفروشة للايجار اليومي والشهري بموقع ممتازجدا بمدينة نصر بين عباس العقاد ومكرم عبيد مكونه من( ٣غرف نوم ٢- ريسبشن - ٢حمام – ومطبخ كامل بجميع الأجهزه الكهربائيه فرش راقي تشطيب هاي لوكس وبسعر مميز لفتره محدوده جدا مطلوب فاليوم ١١٠٠ج والشهر ٢٢٠٠٠ج للحجز والأستفسار يمكنك الأتصال بنا علي 01153339609
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمارت
|التليفون:
|01153339609
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|العنوان:
|مدينه نصر- مدينه نصر
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,100 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|15/11/2021
|رقم الإعلان:
|2111428
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