(للإيجار)
|لأصحاب المستويات الراقيه متاح الأن عرض شقة مفروشة للايجاراليومي والشهري بموقع ممتازجدا بمدينة نصر بجوار سيتي ستار مباشرة دور ٢ بدون أسانسير. مكونه من (٢غرف نوم - ٢ريسبشن- حمام واحد - ومكيفة بالكامل بجميع الكماليات اليوم ١٠٠٠ج والشهر ١٥٠٠٠ج وللمزيد من المعلومات يمكنك الأتصال بنا علي 01115465255
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمارت
|التليفون:
|01115465255
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|مدينه نصر- مدينه نصر
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|22/8/2021
|رقم الإعلان:
|2103157
100,000 جنيه
140,000 جنيه
95,000 جنيه
9,000 جنيه
7,500 جنيه
800 جنيه
800 جنيه
900 جنيه
1,000 جنيه
(للإيجار)- في القاهرة مصر
9,000 جنيه
474,000 جنيه
413,000 جنيه
(للبيع)- في القاهرة مصر
470,000 جنيه
2,600 جنيه
378,000 جنيه