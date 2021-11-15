(للإيجار)
|لأصحاب المستويات الراقيه فرصه مميزه متاح الآن عرض شقه مفروشه للايجاراليومي والشهري بموقع متميز بمدينه نصر امام اول مكرم بجوار سيتي ستارزمكونه من ( ٢نوم ٢ريسبشن- حمام- ومطبخ كامل بجميع الأجهزه الكهربائيه ومكيفة بالكامل تشطيب سوبر لوكس دور أول بسعر لقطه مطلوب فاليوم 750 والشهر ١١٠٠٠ج الحق احجز العرض واتصل بنا علي 01115465255
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمارت
|التليفون:
|01115465255
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|العنوان:
|مدينه نصر- مدينه نصر
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|750 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|15/11/2021
|رقم الإعلان:
|2111441
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