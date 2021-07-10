(للإيجار)
|لأصحاب المستويات الراقيه شقه مفروشه للايجار اليومي والشهري بموقع متميز جدا بمدينه نصر بجوار سيتي ستارز مباشره مكونه من(3غرف نوم- 2ريسبشن-2 حمام - ومطبخ كامل بجميع الأجهزه الكهربائيه ومكيفه بالكامل بجميع الكماليات ببرج دور ارضي كاميرات مراقبه مطلوب فاليوم 750 والشهر 15000 وللمزيد من المعلومات يمكنك الأتصال بنا علي 01153339609
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمارت
|التليفون:
|01153339609
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|مدينه نصر- مدينه نصر
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|750 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|10/7/2021
|رقم الإعلان:
|2099465
1,250 جنيه
500 جنيه
(للإيجار)- في القاهرة مصر
600 جنيه
680,000 جنيه
850,000 جنيه
500 جنيه
1,000 جنيه
550 جنيه
(للإيجار)- في القاهرة مصر
11,000 جنيه
600 جنيه
(للإيجار)- في القاهرة مصر
12,000 جنيه
(للإيجار)- في القاهرة مصر
1,000 جنيه
750 جنيه
(للبيع)- في القاهرة مصر
2,000,000 جنيه
2,000,000 جنيه