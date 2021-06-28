لأصحاب المستويات الراقيه شقه مفروشه للايجار اليومي والشهري بموقع متميز جدا بمدينه نصر بالمربع الذهبي بين عباس العقاد ومكرم عبيد مكونه من(3غرف نوم- 2ريسبشن-2 حمام - ومطبخ كامل بجميع الأجهزه الكهربائيه ومكيفه بالكامل بجميع الكماليات فرش راقي وتشطيب هاي لوكس مطلوب فاليوم 900 والشهر 18000 وللمزيد من المعلومات يمكنك الأتصال بنا علي 01115465255