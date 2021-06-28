لأصحاب المستويات الراقيه شقه مفروشه للايجار اليومي والشهري بموقع متميز جدا

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صورة الاعلان: لأصحاب المستويات الراقيه شقه مفروشه للايجار اليومي والشهري بموقع متميز جدا - في القاهرة مصر

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لأصحاب المستويات الراقيه شقه مفروشه للايجار اليومي والشهري بموقع متميز جدا بمدينه نصر بالمربع الذهبي بين عباس العقاد ومكرم عبيد مكونه من(3غرف نوم- 2ريسبشن-2 حمام - ومطبخ كامل بجميع الأجهزه الكهربائيه ومكيفه بالكامل بجميع الكماليات فرش راقي وتشطيب هاي لوكس مطلوب فاليوم 900 والشهر 18000 وللمزيد من المعلومات يمكنك الأتصال بنا علي 01115465255
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: سمارت
التليفون: 01115465255

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العنوان: مدينه نصر- مدينه نصر
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 900 جنيه
تاريخ الإعلان: 28/6/2021
رقم الإعلان: 2098281
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27/6/2021
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27/6/2021
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27/6/2021
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26/6/2021
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26/6/2021
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