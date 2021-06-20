(للإيجار)
|لأصحاب المستويات الراقيه شقه مفروشه للايجار اليومي والشهري بموقع متميز جدا بمدينه نصر بالمربع الذهبي بين عباس العقاد ومكرم عبيد مكونه من(3غرف نوم- 2ريسبشن-2 حمام - ومطبخ كامل بجميع الأجهزه الكهربائيه ومكيفه بالكامل بجميع الكماليات فرش راقي وتشطيب هاي لوكس مطلوب فاليوم 800 والشهر 15000 وللمزيد من المعلومات يمكنك الأتصال بنا علي 01115465255
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمارت
|التليفون:
|01115465255
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|العنوان:
|مدينه نصر- مدينه نصر
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|800 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|20/6/2021
|رقم الإعلان:
|2097479
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