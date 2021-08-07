لأصحاب المستويات الراقيه شقه دور ارضي مفروشه للايجاراليومي والشهري

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صورة الاعلان: لأصحاب المستويات الراقيه شقه دور ارضي مفروشه للايجاراليومي والشهري - في القاهرة مصر

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لأصحاب المستويات الراقيه شقه دور ارضي مفروشه للايجاراليومي والشهري بموقع متميز جدا بمدينه نصر عند سيتي ستارز مكونه من (2نوم- 2ريسبشن –حمام – ومطبخ كامل بجميع الأجهزه الكهربائيه ومكيفه بجميع الكماليات مطلوب فاليوم 1000 والشهر23000 وللمزيد من المعلومات يمكنك الأتصال بنا علي 01153339609
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: سمارت
التليفون: 01153339609

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العنوان: مدينه نصر- مدينه نصر
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 7/8/2021
رقم الإعلان: 2101945
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صورة الاعلان: لأصحاب المستويات الراقيه يوجد لدينا شقة مفروشة للايجاراليومي والشهري - في القاهرة مصر

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6/8/2021
صورة الاعلان: لأصحاب المستويات الراقيه يوجد لدينا شقة مفروشة للايجاراليومي والشهري - في القاهرة مصر

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صورة الاعلان: شقه مفروشه للايجار اليومي والشهري بموقع متميز جدا بمدينه نصر - في القاهرة مصر

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