لأصحاب المستويات الراقيه شقة مفروشة فاخره للايجار بموقع ممتاز بمدينة نصر

(للإيجار)
|لأصحاب المستويات الراقيه شقة مفروشة فاخره للايجار بموقع ممتاز بمدينة نصرفي عباس العقاد الرئيسي مكونه من(٣غرف -٣ريسبشن -٢حمام فرش راقي تشطيب هاي لوكس برج فخم أمن ٢٤ساعة مدخل شيك بالاسانسير بسعر مميزلفتره محدوه جدا مطلوب فاليوم 1.500 والشهر ٣٠٠٠٠ج للاستفسار يمكنك الاتصال بنا علي01153339609
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمارت
|التليفون:
|01153339609
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|العنوان:
|مدينه نصر- مدينه نصر
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|27/7/2021
|رقم الإعلان:
|2100762
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