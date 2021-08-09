(للإيجار)
|لأصحاب المدد الطويله والعروض المميزه متاح الأن عرض شقه مفروشه للايجار بموقع متميز جدا بمدينه نصر بجوار سيتي ستارز مكونه من(3غرف نوم -وريسبشن مكيف -وحمام - ومطبخ كامل بجميع الأجهزه الكهربائيه بجميع الكماليات وبسعر مغري لفتره محدوده جدا مطلوب فالشهر 7000 الحق احجز العرض واتصل بنا علي01115465255
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمارت
|التليفون:
|01115465255
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|العنوان:
|مدينه نصر- مدينه نصر
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|7,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|9/8/2021
|رقم الإعلان:
|2102152
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