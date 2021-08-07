(للإيجار)
|لأصحاب المدد الطويله متاح الأن شقه مفروشه للايجار بموقع متميز جدا بمد ينه نصر بالقرب من السراج مول دور خامس بدون اسانسير مكونه من(3 نوم -3ريسبشن- 2حمام- ومطبخ كامل بجميع الأجهزه الكهربائيه ومكيفه بالكامل بجميع الكماليات وبسعر لن يتكررمن غدا مطلوب فالشهر 4.500 الحق فرصه العرض واتصل بنا علي 01115465255
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمارت
|التليفون:
|01115465255
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|العنوان:
|مدينه نصر- مدينه نصر
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|4,500 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|7/8/2021
|رقم الإعلان:
|2101950
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