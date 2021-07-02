(للإيجار)
|لأصحاب المدد الطويله متاح الأن شقه مفروشه للايجار بموقع متميز جدا بمدينه عند شارع الطيران مكونه من(2غرف نوم-وريسبشن- وحمام – ومطبخ كامل بجميع الأجهزه الكهربائيه وبها 3 تكييفات ومفروشه بالكامل بجميع الكماليات واسانسيروبسعر مميز لفتره محدوده جدا مطلوب فالشهر 5.500 الحق احجز العرض واتصل بنا علي 01115465255
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمارت
|التليفون:
|01115465255
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|العنوان:
|مدينه نصر- مدينه نصر
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|5 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|2/7/2021
|رقم الإعلان:
|2098598
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