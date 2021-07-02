لأصحاب المدد الطويله متاح الأن شقه مفروشه للايجار بموقع متميز جدا

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صورة الاعلان: لأصحاب المدد الطويله متاح الأن شقه مفروشه للايجار بموقع متميز جدا - في القاهرة مصر

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لأصحاب المدد الطويله متاح الأن شقه مفروشه للايجار بموقع متميز جدا بمدينه عند شارع الطيران مكونه من(2غرف نوم-وريسبشن- وحمام – ومطبخ كامل بجميع الأجهزه الكهربائيه وبها 3 تكييفات ومفروشه بالكامل بجميع الكماليات واسانسيروبسعر مميز لفتره محدوده جدا مطلوب فالشهر 5.500 الحق احجز العرض واتصل بنا علي 01115465255
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: سمارت
التليفون: 01115465255

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العنوان: مدينه نصر- مدينه نصر
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 5 جنيه
تاريخ الإعلان: 2/7/2021
رقم الإعلان: 2098598
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تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: لأصحاب المستويات الراقيه شقه مفروشه للايجار اليومي والشهري بموقع متميز جدا - في القاهرة مصر

لأصحاب المستويات الراقيه شقه مفروشه للايجار اليومي والشهري بموقع متميز جدا

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

لأصحاب المستويات الراقيه شقه مفروشه للايجار اليومي والشهري بموقع متميز جدا بمدينه نصر بالمربع الذهبي.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

900 جنيه

2/7/2021
صورة الاعلان: انتهز الفرصه والحق احجز العرض متاح الان شقه مفروشه للايجار بموقع متميز ججدا - في القاهرة مصر

انتهز الفرصه والحق احجز العرض متاح الان شقه مفروشه للايجار بموقع متميز ججدا

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

انتهز الفرصه والحق احجز العرض متاح الان شقه مفروشه للايجار بموقع متميز ججدا بمدينه نصر في ميدن الساع.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

10,000 جنيه

2/7/2021
صورة الاعلان: شقة للايجار ب 4600ج سوبر لوكس صافي 90م المعادي الجديدة تري شارع النصر - في القاهرة مصر

شقة للايجار ب 4600ج سوبر لوكس صافي 90م المعادي الجديدة تري شارع النصر

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

شقة سكن للايجار بالقاهرة من المالك موقع متميز تصلح اداري عيادة أو مكتب صافي90م المعادى الجديدة تقسيم.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

4,600 جنيه

1/7/2021
صورة الاعلان: فرصه لن تعوض متاح الأن عرض شقه مفروشه للايجار اليومي والشهري بموقع متميز - في القاهرة مصر

فرصه لن تعوض متاح الأن عرض شقه مفروشه للايجار اليومي والشهري بموقع متميز

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

فرصه لن تعوض متاح الأن عرض شقه مفروشه للايجار اليومي والشهري بموقع متميز جدا بمدينه نصر عند ميدان ال.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

500 جنيه

1/7/2021
صورة الاعلان: فرصه لن تعوض متاح الأن عرض شقه مفروشه للايجار اليومي والشهري بموقع متميز - في القاهرة مصر

فرصه لن تعوض متاح الأن عرض شقه مفروشه للايجار اليومي والشهري بموقع متميز

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

فرصه لن تعوض متاح الأن عرض شقه مفروشه للايجار اليومي والشهري بموقع متميز جدا بمدينه نصر عند ميدان ال.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

500 جنيه

1/7/2021
صورة الاعلان: شقه متميزه للبيع - في القاهرة مصر

شقه متميزه للبيع

(للبيع)

- في القاهرة مصر

شقة الدور الأول تحفه تطل على حديقة جميله ولها باب على الحديقة والبلكونة تحفه 2 حجرة وصاله كبيره ومفر.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

1/7/2021
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صورة الاعلان: لأصحاب المستويات الراقيه شقه مفروشه للايجار اليومي والشهري بموقع متميز جدا - في القاهرة مصر

لأصحاب المستويات الراقيه شقه مفروشه للايجار اليومي والشهري بموقع متميز جدا

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

لأصحاب المستويات الراقيه شقه مفروشه للايجار اليومي والشهري بموقع متميز جدا بمدينه نصر بالمربع الذهبي.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

900 جنيه

28/6/2021
صورة الاعلان: شقه ايجار بالنزهه الجديدة - في القاهرة مصر

شقه ايجار بالنزهه الجديدة

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

شقه للايجار 120م الدور السادس اكسترا سوبر لوكس (2غرف-حمام-ريسيبشن 2قطع) مطلوب 3500ج لدينا ايجار وتمل.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

3,500 جنيه

28/6/2021
صورة الاعلان: شقه ايجار بالنزهه الجديدة - في القاهرة مصر

شقه ايجار بالنزهه الجديدة

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

شقه للايجار 120م الدور السابع اكسترا سوبر لوكس (2غرف-حمام-ريسيبشن 2قطع) مطلوب 3500ج لدينا ايجار وتمل.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

3,500 جنيه

28/6/2021
صورة الاعلان: شقة تمليك بالنزهة الجديدة - في القاهرة مصر

شقة تمليك بالنزهة الجديدة

(للبيع)

- في القاهرة مصر

شقه تمليك 170م الدور السادس اكسترا سوبر لوكس (3غرف-2حمام-ريسيبشن 3قطع) مطلوب 1200000ج لدينا ايجار وت.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,200,000 جنيه

28/6/2021
صورة الاعلان: شقة تمليك بالنزهة الجديدة - في القاهرة مصر

شقة تمليك بالنزهة الجديدة

(للبيع)

- في القاهرة مصر

شقه تمليك 170م الدور الثالث اكسترا سوبر لوكس (3غرف-2حمام-ريسيبشن 3قطع) مطلوب 1200000ج لدينا ايجار وت.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,200,000 جنيه

28/6/2021
صورة الاعلان: لأصحاب المستويات الراقيه شقه مفروشه للايجار اليومي والشهري بموقع متميز جدا - في القاهرة مصر

لأصحاب المستويات الراقيه شقه مفروشه للايجار اليومي والشهري بموقع متميز جدا

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

لأصحاب المستويات الراقيه شقه مفروشه للايجار اليومي والشهري بموقع متميز جدا بمدينه نصر بالمربع الذهبي.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

900 جنيه

27/6/2021
صورة الاعلان: شقه ايجار بالنزهه الجديدة - في القاهرة مصر

شقه ايجار بالنزهه الجديدة

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

شقه 300م للايجار اكسترا سوبر لوكس الدور ثالث(4غرفه-3حمام-ريسيبشن 4 قطع) مطلوب 6500ج لدينا ايجار وتمل.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

6,500 جنيه

27/6/2021
صورة الاعلان: شقة تمليك بالنزهة الجديدة - في القاهرة مصر

شقة تمليك بالنزهة الجديدة

(للبيع)

- في القاهرة مصر

شقه 300م للبيع اكسترا سوبر لوكس الدور سابع(4غرفه-3حمام-ريسيبشن 4 قطع) مطلوب 1400000ج لدينا ايجار وتم.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,400,000 جنيه

27/6/2021
صورة الاعلان: شقة مفروشة للايجار بميدان سفير مصر الجديدة - في القاهرة مصر

شقة مفروشة للايجار بميدان سفير مصر الجديدة

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

شقة للايجار جديد بميدان سفير عمارة شيك علي الشارع الرئيسي ابو بكر الصديق 2 حجرة وريسبشن كبير 3 قطع .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

27/6/2021
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