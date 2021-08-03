لأصحاب الرقي والفخامه يوجد لدينا شقه مفروشه للايجار اليومي والشهري

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صورة الاعلان: لأصحاب الرقي والفخامه يوجد لدينا شقه مفروشه للايجار اليومي والشهري - في القاهرة مصر

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لأصحاب الرقي والفخامه يوجد لدينا شقه مفروشه للايجار اليومي والشهري بموقع متميزجدا بمدينه نصربجوارجنينه مول مكونه من(3غرف نوم- 3ريسبشن -3حملم - ومطبخ كامل بجميع الأجهزه الكهربائيه ومكيفه بجميع الكماليات فرش راقي تشطيب هاي لوكس وبأسعار مميزه جدا مطلوب فاليوم 1500 والشهر30000 ولمعرفه المزيد عن عقاراتنا المميزه يمكنك الأتصال بنا علي 01153339609
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: سمارت
التليفون: 01153339609

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العنوان: مدينه نصر- مدينه نصر
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1,500 جنيه
تاريخ الإعلان: 3/8/2021
رقم الإعلان: 2101440
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عرض اليوم احجز شقتك عندنا يوجد لدينا شقة مفروشة للايجار اليومي والشهري

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3/8/2021
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2/8/2021
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2/8/2021
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31/7/2021
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لأصحاب المستويات الراقيه متاح الأن عرض شقه مفروشه للايجار اليومي والشهري

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لأصحاب المستويات الراقيه متاح الأن عرض شقه مفروشه للايجار اليومي والشهري بموقع متميز جدا بمدينه نصر .
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للعيادات والشركات ومعامل التحاليل مكتب للإيجار بدوران شبران 150 متر

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القسم: 

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29/7/2021
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