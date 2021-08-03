(للإيجار)
|لأصحاب الرقي والفخامه يوجد لدينا شقه مفروشه للايجار اليومي والشهري بموقع متميزجدا بمدينه نصربجوارجنينه مول مكونه من(3غرف نوم- 3ريسبشن -3حملم - ومطبخ كامل بجميع الأجهزه الكهربائيه ومكيفه بجميع الكماليات فرش راقي تشطيب هاي لوكس وبأسعار مميزه جدا مطلوب فاليوم 1500 والشهر30000 ولمعرفه المزيد عن عقاراتنا المميزه يمكنك الأتصال بنا علي 01153339609
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمارت
|التليفون:
|01153339609
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|العنوان:
|مدينه نصر- مدينه نصر
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,500 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|3/8/2021
|رقم الإعلان:
|2101440
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