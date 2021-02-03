(للإيجار)
|لأصحاب الرقي والفخامه يوجد عندنا شقه مفروشه للايجار بجوار سيتي ستارز مباشره مكونه من(2نوم+2ريسبشن+حمام+ مطبخ كامل بجميع الأجهزه الكهربائيه ومكيفه بجميع الكماليات و متشطبه تشطيب سوبر لوكس مطلوب فاليوم600 والشهر 9000 فبادر بالحجز واتصل بنا علي01113240072
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمارت
|التليفون:
|01113240072
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|العنوان:
|مدينه نصر- مدينه نصر
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|600 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|3/2/2021
|رقم الإعلان:
|2082479
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