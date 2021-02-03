لأصحاب الرقي والفخامه يوجد عندنا شقه مفروشه للايجار بجوار سيتي ستارز مباشره

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صورة الاعلان: لأصحاب الرقي والفخامه يوجد عندنا شقه مفروشه للايجار بجوار سيتي ستارز مباشره - في القاهرة مصر

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لأصحاب الرقي والفخامه يوجد عندنا شقه مفروشه للايجار بجوار سيتي ستارز مباشره مكونه من(2نوم+2ريسبشن+حمام+ مطبخ كامل بجميع الأجهزه الكهربائيه ومكيفه بجميع الكماليات و متشطبه تشطيب سوبر لوكس مطلوب فاليوم600 والشهر 9000 فبادر بالحجز واتصل بنا علي01113240072
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: سمارت
التليفون: 01113240072

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: مدينه نصر- مدينه نصر
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 600 جنيه
تاريخ الإعلان: 3/2/2021
رقم الإعلان: 2082479
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2/2/2021
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- في القاهرة مصر

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العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

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2/2/2021
صورة الاعلان: عروووض مميزة جدا - في القاهرة مصر

عروووض مميزة جدا

(للبيع)

- في القاهرة مصر

بارقي المواقع #مدينة_الشروق . بالمنطقه السابعه دوبلكس 400 م امامي وجانبيه +حديقة امامية +بوابه خاصة.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

2/2/2021
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فرصه عظيمه متاح الأن عرض شقه مفروشه للايجاراليومي والشهري بموقع متميز بمدي

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

فرصه عظيمه متاح الأن عرض شقه مفروشه للايجاراليومي والشهري بموقع متميز بمدينه نصر بجوار أول عباس العق.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

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2/2/2021
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فرصه لن تعوض يوجد لدينا شقه مفروشه للايجار بمدينه نصربموقع ممتازجدا بشارع ع

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- في القاهرة مصر

فرصه لن تعوض يوجد لدينا شقه مفروشه للايجار بمدينه نصربموقع ممتازجدا بشارع عباس العقاد الرئيسي مكونه .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

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2/2/2021
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لأصحاب الذوق الرفيع متاح الأن عرض شقه مفروشه للايجار اليومي والشهري بمدينه

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لأصحاب الذوق الرفيع متاح الأن عرض شقه مفروشه للايجار اليومي والشهري بمدينه نصر بموقع متميزجدا بين أو.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

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2/2/2021
صورة الاعلان: لحياة افضل لاولادك امتلك شقة ف العاصمة الادارية - في القاهرة مصر

لحياة افضل لاولادك امتلك شقة ف العاصمة الادارية

(للبيع)

- في القاهرة مصر

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العنوان:

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القسم: 

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1/2/2021
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