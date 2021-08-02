(للإيجار)
|لأصحاب الرقي والفخامه والشقق الفندقيه يوجد لدينا شقة مفروشة للايجار اليومي والشهري بموقع ممتازجدا بمدينة نصر بجوار سيتي ستارز مكونه من ( 3غرف نوم- 2 ريسبشن –حمام – ومطبخ كامل بجميع الأجهزه الكهربائيه ومكيفه بجميع الكماليات فرش راقي تشطيب هاي لوكس مطلوب فاليوم900 والشهر 18000 الحق احجز العرض واتصل بنا علي 01153339609
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمارت
|التليفون:
|01153339609
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|العنوان:
|مدينه نصر- مدينه نصر
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|900 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|2/8/2021
|رقم الإعلان:
|2101428
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